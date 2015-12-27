В Идлибе российские самолеты разбомбили школу: из 9 погибших пятеро детей – СМИ

Российские самолеты в субботу разбомбили школу в сирийской провинции Идлиб. погибли 9 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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По словам официального представителя гражданской обороны Идлиба Махмуда Дагима, вследствие авиаудара погибли пятеро детей. Он также добавил, что регион, на который был совершен налет, находится под контролем сирийской оппозиции.

Напомним, российская операция в Сирии началась 30 сентября. С этого момента правозащитники неоднократно сообщали, что жертвами авиаударов РФ, которые начинались под лозунгами борьбы с ИГИЛ, становятся мирные жители или силы оппозиции, противостоящей режиму президента Башара Асада.