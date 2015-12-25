В Amnesty International назвали "нелепой" реакцию Минобороны РФ на доклад по Сирии

С комментарием по поводу реакции российского Минобороны на доклад Amnesty International выступил директор региональных программ организации на Ближнем Востоке Филип Лютер, сообщает РБК.

По словам Лютера, власти России не могут «просто отмахнуться» от результатов исследований по Сирии.

"Использование российскими властями выражения «фейки» для описания результатов исследования, проведенного Amnesty International, выглядит нелепо", — подчеркнул Лютер.

Читайте такжеКремль "не видел" доклад Amnesty International о жертвах среди мирного населения Сирии из-за авиаударов РФ

Представитель Amnesty отметил, что организация давала российским властям более полутора месяцев для того, чтобы они смогли прокомментировать данные Amnesty по поводу жертв среди мирного населения Сирии.

Напомним, по данным Amnesty International, авиаудары ВВС России в Сирии с конца сентября унесли жизни по меньшей мере 200 мирных жителей и привели к масштабным и неоправданным разрушениям.



