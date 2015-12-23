Сирийские ВВС сбросили бочки с отравляющим газом на жилой квартал близ Дамаска, 10 погибших

По данным медицинских работников пригорода Дамаска Муаддамийет аш-Шам, вертолет сирийских ВВС сбросил бочковые бомбы, начиненные отравляющим газом на жилой квартал, сообщает Anadolu.

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Согласно сообщению, впоследствии атаки, погибли 10 человек и ранены 30 граждан. Одни из погибших ребенок. «В результате бомбардировки отравляющим газом большие количество местных жителей размещены в больницы. Все они страдают от симптомов отравления».

Медработники отметили, что все раненые страдают от удушья, потери зрения, рвоты и головокружения. Состояние многих из них критическое.