Сирийские ВВС сбросили бочки с отравляющим газом на жилой квартал близ Дамаска, 10 погибших
10:51, 23 декабря 2015Мир
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Вертолет сирийских ВВС сбросил бочковые бомбы, начиненные отравляющим газом, на пригород Дамаска, находящегося под контролем оппозиции.
REUTERS
По данным медицинских работников пригорода Дамаска Муаддамийет аш-Шам, вертолет сирийских ВВС сбросил бочковые бомбы, начиненные отравляющим газом на жилой квартал, сообщает Anadolu.
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Согласно сообщению, впоследствии атаки, погибли 10 человек и ранены 30 граждан. Одни из погибших ребенок. «В результате бомбардировки отравляющим газом большие количество местных жителей размещены в больницы. Все они страдают от симптомов отравления».
Медработники отметили, что все раненые страдают от удушья, потери зрения, рвоты и головокружения. Состояние многих из них критическое.
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