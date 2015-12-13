Сирийская армия заняла пять селений к югу от Алеппо

Об этом рассказал информационному агентству САНА представитель вооруженных сил Сирии, сообщает ТАСС.

По его данным, в результате проведенной операции войска вышли к автостраде север-юг и заняли вдоль нее огневые позиции.

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"Банды боевиков понесли потери и отступили к своему оплоту в Эз-Зирбе, - сообщил военпред. - В занятых селениях работают саперы, они разминируют дороги и дома, чтобы туда смогли вернуться мирные жители".

Отмечается, что "сирийские ВВС нанесли удары с воздуха по укрепрайонам группировки "Джебхат аш-Шамия" к северу от Алеппо.

"В ходе одного из рейдов был уничтожен ее военный командир Ахмед Хейралла. Воздушные атаки были предприняты на тыловые линии снабжения "Джебхат ан-нусры", идущие к городу Харейтан со стороны турецкой границы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, к востоку от Алеппо правительственные силы отбили контратаки банд группировки "Исламское государство" (ИГ), которые пытались вернуть под свой контроль потерянные ими неделю назад позиции к северу от Дейр-Хафир (52 км Алеппо).