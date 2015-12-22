Индия пожаловалась, что из проданных Россией 210 Су-30 летать могут не больше половины

Об этом сообщает Defense News со ссылкой на доклад независимых аудиторов агентства Comptroller and Auditor General (CAG), опубликованный в преддверии визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди, пишет Лента.ру.

Отмечается, что в 218-страничном докладе, представленном 18 декабря в парламент Индии, говорится, что эксплуатационная готовность Су-30МКИ низка из-за большого количества неисправных самолетов, низкого уровня обслуживания и невысокого налета. Из 210 истребителей, состоящих на вооружении ВВС Индии, в нелетном состоянии в настоящее время находятся 115-126 самолетов, утверждают аудиторы.

Читайте такжеРоссийские военные попали крылатой ракетой в жилой дом (фото)

Согласно сообщению, Су-30МКИ страдает от технических проблем с электроникой и станциями предупреждения об облучении чужими радарами. Плохое техническое обслуживание, по данным CAG, связано с отсутствием запчастей, поставляемых из России. Всего с 2002 года, когда была поставлена первая партия российских истребителей, ВВС Индии потеряли шесть машин этого типа.

По данным издания, 10 декабря холдинг-производитель Су-30 «Сухой» сообщил, что Индия до конца года намерена заключить с Россией соглашение о закупке запчастей к истребителям Су-30МКИ, которое будет действовать между странами в ближайшие пять лет. В настоящее время, по данным издания The Economic Times, главной проблемой поставок запчастей является долгий процесс с момента их заказа индийскими военными до момента начала производства данных запчастей в России. Этот срок составлял около 12 месяцев, теперь же военные надеются сократить его до 30 дней.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30МКИ, производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», изначально был разработан по заказу Индии на базе самолета Су-30МК. Всего заказано 272 машины, часть из них собрана по лицензии в Индии.