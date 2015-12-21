Россия усилила свою военную базу в Армении боевыми и транспортными вертолетами

"Шесть единиц современных боевых ударных Ми-24П и транспортных Ми-8МТ вертолетов армейской авиации доставлены с военного аэродрома в Краснодарском крае. В настоящее время в российском соединении в Закавказье сформирована эскадрилья вертолетов армейской авиации, проводится сборка авиационных транспортных средств", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

Отмечается, что полеты на этих машинах начнутся в первом квартале 2016 года. После ввода в строй собранные вертолеты освятят, окропив святой водой.

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"До завершения строительства штатных посадочных площадок, стоянок и служебных объектов, вертолеты будут размещаться на временных приспособленных стоянках военного аэродрома", — отметили в ЮВО.

Российская авиабаза на аэродроме Эребуни в Ереване была сформирована еще в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в Эребуни частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри.