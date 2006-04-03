Три страны - один мотив для обсуждения

На очередной пленарной сессии Европарламента, которая открывается сегодня в Страсбурге, ключевыми темами международной повестки заседания станут ситуация в Беларуси, Украине и Израиле в связи с прошедшими там выборами.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Европарламента, о положении в Беларуси европарламентариев приглашен проинформировать один из лидеров белорусской оппозиции Александр МИЛИНКЕВИЧ. Пригласительное письмо на его имя направил председатель Европарламента Хосеп БОРЕЛЬ.

Ожидается, что по итогам обсуждения ситуации в Беларуси и Украине Европарламент примет специальные заявления.

Кроме того, депутаты рассмотрят предложенные Еврокомиссией меры по оказанию финансовой поддержки европейским птицеводам в связи с падением спроса на их продукцию из-за опасений населения заболеть птичьим гриппом.

Члены Европарламента обсудят также предложения согласительной комиссии по бюджетным перспективам ЕС на 2007-2013 годы и ситуацию с коррупцией в третьих странах.

Сессия Европарламента завершит работу 6 апреля.