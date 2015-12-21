В многоэтажном доме в Волгограде произошел взрыв газа, есть погибшие (фото, видео)

Об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв газа произошел сегодня утром на седьмом этаже дома. В результате взрыва, по данным МЧС, обрушились перекрытия дома с девятого по первый этаж.

По предварительным данным, в обрушившемся подъезде проживали около 150 человек. Власти сообщили о 12 пострадавших, госпитализированных в четыре больницы города. Источник в экстренных службах региона сообщил, что при разборе завалов найдено тело одного погибшего. Всего, по данным источника, под завалами могут быть 12 человек.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из 242 человек, проживавших в обрушившемся доме, за размещением в пункт временного пребывания обратились 227.