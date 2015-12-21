Иран: изменения в визовой политике США противоречат ядерному соглашению

Об этом заявил 20 декабря в интервью государственному телевидению Ирана заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи, передает Радио Свобода.

Он утверждает, что ядерное соглашение запрещает политику, которая негативно влияет на нормализацию торгово-экономических отношений с Ираном. Арагчи добавил, что новые визовые условия для иранцев нанесут ущерб экономическим, культурным, научным и туристическим отношениям.

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Вашингтон недавно ужесточили требования безопасности в пределах своей программы безвизового въезда, которая позволяет гражданам 38 стран въезжать в США без виз. Теперь граждане таких стран, которые ездили в Иран, Ирак, Сирию или Судан на протяжении последних пяти лет, должны получать визы для въезда в Соединенные Штаты.