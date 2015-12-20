Оползень в Китае: десятки пропавших без вести, более 20 домов ушли под землю (фоторепортаж)
15:43, 20 декабря 2015Мир
4555 0
По меньшей мере 41 человек числится пропавшим без вести после оползня в китайском городе Шэньчжэнь.
22 здания ушло под землю, передает Би-би-си со ссылкой на китайские информагентства.
Отмечается, что около 900 людей удалось спасти, поиски продолжаются.
Оползень произошел в индустриальном парке на северо-востоке города.
Читайте такжеЧисло жертв наводнения в Тбилиси продолжает расти
В результате ЧП также произошел взрыв на близлежащей автозаправке.
Ранее УНИАН сообщал, что в результате оползня, который произошел на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы, погибли до 90 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter