Оползень в Китае: десятки пропавших без вести, более 20 домов ушли под землю (фоторепортаж)

22 здания ушло под землю, передает Би-би-си со ссылкой на китайские информагентства.

Отмечается, что около 900 людей удалось спасти, поиски продолжаются.

Оползень произошел в индустриальном парке на северо-востоке города.

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В результате ЧП также произошел взрыв на близлежащей автозаправке.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате оползня, который произошел на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы, погибли до 90 человек.