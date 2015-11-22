В Мьянме из-за оползня погибло около 90 человек (видео)

В результате оползня, который произошел на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы, погибли до 90 человек, сообщает Апостроф.

Отмечается, что примерно 100 человек числятся пропавшими без вести. Цифра погибших в скором времени может увеличиться, поскольку на месте ЧП продолжается спасательная операция.

"Стоит подчеркнуть, что в штате Качин добывается нефрит очень высокого качества, однако на шахтах часто происходят оползни. Большинство погибших были бедняками, которые занимались поисками фрагментов драгоценных камней среди отходов, которые выбрасывают из шахт", - говорится в сообщении.

Также вследствие оползня были разрушены несколько десятков хижин местных жителей.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября 2015 года более 270 человек погибло в результате схода оползня в Гватемале.