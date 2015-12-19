В Ростове заметили направляющийся в сторону украинской границы поезд с танками (видео)

Российский телеканал Настоящее время опубликовал видео, на котором железнодорожный состав с танками "направляется к российско-украинской границе".

"Состав с танками направляется к российско-украинской границе, до которой чуть более 100 км.", - сообщает издание в комментарии к видео.

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Как сообщал УНИАН ранее, спикер пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) Антон Миронович считает, что пророссийские террористы на Донбассе не готовы начать полномасштабное наступление и на некоторых направлениях готовятся к обороне.