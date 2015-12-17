Боевики на Донбассе не готовы к полномасштабному наступлению – штаб АТО

Пророссийские террористы на Донбассе не готовы начать полномасштабное наступление и на некоторых направлениях готовятся к обороне.

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Об этом заявил спикер пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) Антон Миронович, передает "112 Украина".

"По нашей информации, они не готовы перейти к полномасштабному наступлению. Мы все на это надеемся. Минские договоренности скоро должны уже завершиться, поэтому они пытаются любой ценой спровоцировать наших воинов на открытие огня в ответ, чтобы обвинить нас в нарушении договоренностей. Так же, по нашей информации, то, что они применяли на протяжении прошлой недели и запрещенные минометы и реактивные системы залпового огня по Красногоровке и Звездном, по данным наших специалистов, это ведется налаживание системы работы вражеских минометов, собственно, для оборонительных действий", - сказал он.

По его словам, ночью не зафиксировано обстрелов на луганском и мариупольском направлениях. Он отметил, что больше всего вооруженных провокаций было недалеко от Донецка.

"Боевики прибегают не только к вооруженным провокациям, ведя прицельный огонь по нашим военным. Также они на юго-западной окраине Горловки обстреляли подконтрольную им территорию. Таким образом они пытались обвинить силы АТО в том, что мы открывали огонь", - добавил он.

Спикер штаба также обавил, что достаточно большие силы боевиков сконцентрированы ближе к донецкому аэропорту .

"Там, по нашей информации, у них не только стрелковое оружие, но и гранатометы, и минометы запрещенные, и даже танки. Это и вызывает тенденцию к применению оружия на этом участке", - пояснил он.

Напомним, минувшей ночью боевики около 20 раз пытались провоцировать силы АТО на открытие ответного огня, но тяжелое оружие не применяли.