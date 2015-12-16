Россия рассматривает вариант "дойти до Евфрата" в Сирии - СМИ

Об этом заявил Сергей Шойгу на закрытом заседании в Госдуме, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Вероятно, согласно сообщению, министр имел в виду неофициальную столицу ИГИЛ в городе Ракка, который стоит на Евфрате.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов уточнил РБК, что речь о Евфрате зашла в рассуждениях министра в ответ на вопрос, «где тот условный рейхстаг, который будет означать конец операции». «Никаких утверждений не было, это было рассуждение министра, один из вариантов», — сказал Комоедов.

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Вместе с тем, как отмечается, сроки военной операции в Сирии Шойгу на закрытом совещании не назвал.

По его словам, депутаты задали Шойгу вопрос о вероятности сухопутной операции в Сирии, однако глава Минобороны не говорил о ней. «Был вопрос, начнем ли мы сухопутную операцию, если туда пойдут европейцы. Он [Шойгу] сказал примерно: «пусть попробуют».