У Шойгу показали видео пуска крылатых ракет по Сирии российской подлодкой

Ролик опубликован на странице военного ведомства в YouTube в среду, 9 декабря.

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"Впервые из подводного положения выполнен групповой пуск крылатых ракет морского базирования «Калибр» подводной лодкой «Ростов-на-Дону». В результате уничтожено два важных командных пункта террористической организации ИГИЛ в провинции РАККА", - говорится в описании видео.

Как сообщал УНИАН, российские военные впервые нанесли удар якобы по позициям исламистов с подводной лодки, которая находится в Средиземном море.