У Шойгу показали видео пуска крылатых ракет по Сирии российской подлодкой
08:55, 09 декабря 2015Мир
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Министерство обороны России показало видео пуска крылатых ракет морского базирования «Калибр» с подводной лодки «Ростов-на-Дону» якобы по позициям ИГ в Сирии.
Ролик опубликован на странице военного ведомства в YouTube в среду, 9 декабря.
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"Впервые из подводного положения выполнен групповой пуск крылатых ракет морского базирования «Калибр» подводной лодкой «Ростов-на-Дону». В результате уничтожено два важных командных пункта террористической организации ИГИЛ в провинции РАККА", - говорится в описании видео.
Как сообщал УНИАН, российские военные впервые нанесли удар якобы по позициям исламистов с подводной лодки, которая находится в Средиземном море.
Россия нанесла удар по Сирии с подводной лодки
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