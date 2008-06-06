Яхту Абрамовича припарковали возле крейсера "Аврора"

В Санкт-Петербурге в выставочном комплексе "ЛенЭкспо" на Васильевском острове сегодня открывается XII Международный экономический форум.

В форуме принимают участие около восьми тысяч человек. Среди них - главы государств и правительств, предприниматели, ведущие экономисты и аналитики из разных стран мира. Всего ожидается около ста двадцати зарубежных делегаций. Нынешний экономический форум приобретает все больше черт светского события. Около 20 всемирно известных богачей-миллиардеров на форум решили приехать морем - на своих личных яхтах. Но главным объектом всеобщего внимания, как всегда, стал миллиардер Роман Абрамович.

Его 115-метровая яхта Pelorus, как всегда, не поместилась в месте общей швартовки для гостей у "Ленэкспо", и ее пришлось швартовать на Английской набережной недалеко от крейсера "Автора" - на "виповой" стоянке, которая ежегодно используется для иностранных политиков и звезд экономики, пишет "Московский комсомолец".

Газета отмечает, что городские власти "припарковали" эту яхту, стоимостью 129 млн долларов, бесплатно, в то время как другим яхтам, приплывающим на международные регаты или фестивали, стоянка в центре Петербурга обходится не меньше трех-четырех тысяч долларов в сутки.

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