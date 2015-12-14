В Аргентине 41 жандарм погиб при падении на автобусе в овраг

Как сообщает местный телеканал TN, колонна из трех машин передвигалась по мосту через овраг.

Отмечается, что еще около десятка человек получили различные травмы и были доставлены в больницы. В спасательных работах принимали участие жандармы, находившиеся в двух других автобусах.

Читайте такжеПоследствия трагического ДТП во Франции сняли с воздуха (видео)

Авария произошла примерно в 2 часа утра по местному времени.

По словам местного журналиста, причиной падения автобуса могла стать техническая неисправность.