В Аргентине 41 жандарм погиб при падении на автобусе в овраг
15:24, 14 декабря 2015Мир
895 0
41 человек погиб в аварии автобуса жандармерии в аргентинской провинции Сальта.
41 человек погиб при падении автобуса в овраг в Аргентине / twitter.com/movilerossalta
Как сообщает местный телеканал TN, колонна из трех машин передвигалась по мосту через овраг.
Отмечается, что еще около десятка человек получили различные травмы и были доставлены в больницы. В спасательных работах принимали участие жандармы, находившиеся в двух других автобусах.
Читайте такжеПоследствия трагического ДТП во Франции сняли с воздуха (видео)
Авария произошла примерно в 2 часа утра по местному времени.
По словам местного журналиста, причиной падения автобуса могла стать техническая неисправность.
В Аргентине в овраг свалился автобус с жандармами / twitter.com/miguelverdun
Около десятка человек получили ранения и были госпитализированы / tn.com.ar
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter