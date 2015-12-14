Суд в Мексике приговорил троих мужчин к 520 годам тюрьмы за похищение и убийство
Судья в Мехико-сити приговорил троих мужчин к 520 годам тюрьмы каждого за их роль в похищении и убийстве два года назад 13 молодых людей и девушек.
Семеро молодых людей и пять девушек в возрасте от 16 до 34 лет были похищены из бара Heaven, расположенного поблизости от главного проспекта столицы Пасео-де-ла-Реформа, передает Русская служба Би-Би-Си.
Их тела были найдены три месяца спустя в окрестностях города в общей могиле, после того как их семьи организовали массовый уличный протест.
По словам прокуроров, они до сих пор опрашивают десятки других подозреваемых.
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Троим преступникам также надлежит уплатить штраф в размере 300 тыс. долларов.
По данным следствия, эти убийства были карательной расправой за убийство наркоторговца, которое произошло за несколько дней до похищения в другом баре Мехико-сити.
Все жертвы – выходцы из бедного района Тепито. Это преступление шокировало столичную общественность, на тот момент не очень осведомленную о царящем в других районах страны насилии, связанном с наркоторговлей.