Суд в Мексике приговорил троих мужчин к 520 годам тюрьмы за похищение и убийство

Семеро молодых людей и пять девушек в возрасте от 16 до 34 лет были похищены из бара Heaven, расположенного поблизости от главного проспекта столицы Пасео-де-ла-Реформа, передает Русская служба Би-Би-Си.

Их тела были найдены три месяца спустя в окрестностях города в общей могиле, после того как их семьи организовали массовый уличный протест.

По словам прокуроров, они до сих пор опрашивают десятки других подозреваемых.

Читайте такжеВ ходе стрельбы по машинам в Мексике убиты 11 человек

Троим преступникам также надлежит уплатить штраф в размере 300 тыс. долларов.

По данным следствия, эти убийства были карательной расправой за убийство наркоторговца, которое произошло за несколько дней до похищения в другом баре Мехико-сити.

Все жертвы – выходцы из бедного района Тепито. Это преступление шокировало столичную общественность, на тот момент не очень осведомленную о царящем в других районах страны насилии, связанном с наркоторговлей.