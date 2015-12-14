В Саудовской Аравии в муниципальные органы власти впервые избраны женщины
В Саудовской Аравии впервые в истории в муниципальные органы власти избраны женщины.
Всего по стране выиграли выборы 20 жительниц королевства, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
Всего в муниципальные представительские органы прошли 2100 кандидатов, и 20 женщин составляют менее одного процента от общего количества. Однако, как отмечается, даже это является шагом вперед для женщин, которым ранее было вообще запрещено участвовать в выборах.
В выборах принимали участие 7 тысяч кандидатов, из них 979 женщин. Муниципальные советы — единственные органы власти, которые могут избирать саудовские подданные.
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В консервативном саудовском королевстве женщинам по-прежнему не разрешается водить автомобиль, за мужчинами остается последнее слово в таких аспектах жизни женщин, как брак, путешествия и получение высшего образования.
Право голосовать и избираться в органы местного самоуправления женщинам Саудовской Аравии предоставил король Абдалла в 2011 году, за четыре года до смерти. Местные органы власти избираются в королевстве с 2005 года, депутаты имеют четырехгодичный срок полномочий.
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Как сообщал УНИАН, в Саудовской Аравии 12 декабря состоялись муниципальные выборы, в которых впервые в истории страны в качестве кандидатов и избирательниц принимают участие женщины. Специальной квоты для женщин на муниципальных выборах нет. Между тем в состав Консультативного совета - законодательного органа при короле Сальмане бен Абдель Азиз Аль Сауде - женщины впервые вошли в 2013 году. Причем властями тогда была предусмотрена квота в 20%.