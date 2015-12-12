Впервые в истории Саудовской Аравии в выборах участвуют женщины

Об этом сообщила на своем сайте ежедневная газета Arab News, передает Deutsche Welle. Всего зарегистрировано 6 тыс. 917 кандидатов, 979 из которых - женского пола. Они смогут побороться за более чем 3 тыс. мест в 284 муниципальных советах. Кроме того, из 1,48 млн человек, подавших заявки и готовых прийти в субботу на избирательные участки, более 130 тыс. - женщины.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии женщины смогут голосовать и участвовать в выборахСпециальной квоты для женщин на муниципальных выборах нет. Между тем в состав Консультативного совета - законодательного органа при короле Сальмане бен Абдель Азиз Аль Сауде - женщины впервые вошли в 2013 году. Причем властями тогда была предусмотрена квота в 20%. По закону, действующему в Саудовской Аравии, где официальной религией является ислам суннитского толка, женщинам предписано голосовать отдельно от мужчин. Для этих целей в стране действуют специальные участки.