Австрия не блокировала продление санкций против РФ – посол

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"По моим (достоверным) источникам, Австрия не блокировала продление санкций против РФ во время обсуждения в Брюсселе в понедельник", - говорится в сообщении.

За моїми (достовірними) джерелами, Австрія не блокувала продовження санкцій проти РФ під час обговорення в Брю в понеділок. @ukrpravda_news — olexander scherba (@olex_scherba) December 9, 2015

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Ранее УНИАН сообщал, что источники среди европейских дипломатов сообщили, что послы стран-членов Европейского союза отложили решение о продлении экономических санкций в отношении России. При этом не исключается, что дискуссия на эту тему состоится во время саммита ЕС на следующей неделе, запланированного на 17 и 18 декабря в Брюсселе.