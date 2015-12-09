Австрия не блокировала продление санкций против РФ – посол

23:17, 09 декабря 2015
Мир
2756 0

Австрия не была среди стран, которые блокировали продление санкций против России.

/ фото: УНІАН

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"По моим (достоверным) источникам, Австрия не блокировала продление санкций против РФ во время обсуждения в Брюсселе в понедельник", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ЕС напомнили, что санкции против России связаны с выполнением Минских договоренностей

Ранее УНИАН сообщал, что источники среди европейских дипломатов сообщили, что послы стран-членов Европейского союза отложили решение о продлении экономических санкций в отношении России. При этом не исключается, что дискуссия на эту тему состоится во время саммита ЕС на следующей неделе, запланированного на 17 и 18 декабря в Брюсселе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter