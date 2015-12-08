Россия ударила ракетами по Сирии с подводной лодки

Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РБК.

​​"Впервые применили крылатые ракеты "Калибр" с подводной лодки "Ростов-на-Дону" с акватории Средиземного моря. Авиация и подводный флот провели успешные пуски, все цели поражены. В очередной раз крылатая ракета "Калибр" показала свою эффективность на дальние расстояния", - сказал глава Минобороны РФ.

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В разговоре с Путиным Шойгу также уточнил, что ​целями удара были якобы крупные пункты террористов на территории провинции Ракка.

Ранее, 17 ноября, СМИ сообщили, что российская дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону", совершающая переход с Северного флота в Новороссийск, нанесла из восточной части Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по целям в окрестностях сирийского города Ракка. Однако тогда Министерство обороны Россию эту информацию не подтвердило.