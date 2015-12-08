Антикоррупционный фонд Навального подал жалобу на оскандалившегося Чайку в швейцарскую прокуратуру

Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

"И именно благодаря к тяге к Европе, выраженную в приобретении жилья и получении вида на жительство, мы имеем возможность открыть второй фронт юридической борьбы с этими преступниками именно в Швейцарии", - подчеркнул он.

При этом отмечается, что подробная жалоба была отправлена и в надзорный орган за швейцарским финансовым рынком.

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"Все швейцарские ведомства уже подтвердили нам получение жалоб", - сообщил основатель ФБК.

В жалобе речь идет о том, что на территории Швейцарии как минимум 10 лет функционирует преступная группа, целью которой является отмывание преступно нажитых средств. Группа местных юристов осуществляет преступную деятельность, в том числе, легализацию средств семьи генерального прокурора РФ - Юрия Чайки.

"Какая ирония в том, что семья Чаек, в лице старшего сына Артёма, в перспективы России, ее будущее и возможность добиться в ней справедливости (о, об этом они знают много) не верит, поэтому инвестирует свои грязные деньги в Швейцарию", - подытожил Навальный.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.