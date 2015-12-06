На северо-западе Англии введен "красный" уровень угрозы из-за шторма Десмонд

На северо-западе Англии введен наиболее высокий, "красный", уровень угрозы в связи с приходом в регион шторма Десмонд. Об этом объявила Главная метеорологическая служба Соединенного Королевства, сообщает ТАСС.

В настоящее время наиболее тяжелая ситуация наблюдается в графстве Камбрия, где из-за резкого подъема уровня воды полиция была вынуждена эвакуировать жителей прямо из их домов. Ожидается, что в ближайшие часы в регионе может выпасть еще до 150 мм осадков, что может привести к полному или частичному затоплению целых городов и деревень.

Дополнительные проблемы создает сильный ветер, скорость которого в регионе достигает 120 километров/час. Из-за урагана и подтоплений нарушено железнодорожное сообщение, закрыты десятки дорог. Местные власти призывают население не покидать дома и без крайней необходимости не отправляться в путь.

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Сообщается, что шторм может представлять "прямую угрозу жизни" и здоровью местных жителей. По информации СМИ, из-за сильного ветра на севере Лондона 90-летний мужчина попал под колеса автобуса, спасти его не удалось.

Всего в стране в настоящее время объявлено порядка 100 предупреждений о наводнениях, около четверти из которых обещают быть сильными. "Красное" штормовое предупреждение, помимо угрозы жизни людей, также означает вероятность серьезных разрушений.

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