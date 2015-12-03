Глава Следкома РФ Бастрыкин оказался ставленником мафии - прокуратура Испании

Об этом говорится в обвинительном заключении испанской прокуратуры в деле о русской мафии, сообщает "Открытая Россия".

Отмечается, что Бастрыкин обязан своей карьерой преступной группировке питерского криминального авторитета Геннадия Петрова, который в 1990-х годах в Испании был предводителем группировки, занимающейся махинациями с недвижимостью.

«Испанские следственные прокуроры называют «продвижение Саши» (Александра Бастрыкина) главной удачей группы Петрова», - говорится в сообщении.

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По данным издания, к такому выводу следователи пришли на основании прослушанных испанской полицией разговоров Петрова и других фигурантов дела.

«28 июня 2007 года Игорь Соболевский (тогда адвокат, впоследствии зампред СК РФ) сообщил Петрову, что «Саша» (Бастрыкин - УНИАН) благодарит того за назначение на должность, собирается это отметить и просит пригласить на праздник посредника, помогавшего организовать назначение. Имя посредника прокурорам неизвестно. Сам Соболевский благодаря Петрову и при участии депутата Резника, как следует из материалов дела, был назначен заместителем Бастрыкина через год, в 2008 году», - отмечает издание со ссылкой на заключение испанской прокуратуры.

Кроме этого, согласно данным прокуратуры Испании, действующий зампред Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, в прошлом получал денежное вознаграждение от лидера криминальной группировки.

«Генерал Николай Аулов, ныне занимающий пост зампреда ФСКН, а в 2006–2008 годах работавший начальником Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, за полтора года 78 раз звонил Геннадию Петрову», - сообщили в прокуратуре.

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Как сказано в обвинительном заключении, «имеет смысл отметить действия людей Аулова, выполненные по просьбе Петрова, а именно задержание нескольких полицейских по причине того, что те действовали против интересов человека из окружения Петрова. Также Николай Аулов, пользуясь своими связями на местном и федеральном уровне, оказывает поддержку и способствует выпуску лицензий и других видов разрешений в личных и бизнес-интересах Петрова и его окружения. Николай Аулов получал денежное вознаграждение от Петрова».

Испанское следствие считает, что Аулов через некоего высокопоставленного посредника помогал Петрову расправляться с конкурентами в преступной среде.

В этих разборках был задействован якобы и президент РФ Владимир Путин.

По информации следователей, «в разговоре 2 июля 2007 года с Петровым экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко (организовавший убийство правозащитницы Старовойтовой) предлагал "поговорить с Колей", чтобы решить проблему "безрукого" (Владимира Барсукова (Кумарина), конкурента Петрова в бандитском мире Петербурга)».

По данным доклада, Кумарин был арестован спустя полтора месяца.

Однако, как отмечается, в разговоре со своим сообщником на следующий день Петров сообщил, что Кумарин "был задержан по распоряжению "Царя"".

Следствие предполагает, что "Царем" обвиняемые называли Владимира Путина.

Так, Михаил Монастырский, в прошлом депутат Госдумы, на допросе говорил о связях питерских преступных сообществ, в частности, тамбовской группировки, с КГБ-ФСБ. В частности, он сказал: «Их (питерских бандитов) влияние закончится тогда, когда Путин перестанет занимать пост президента».

Вскоре после дачи показаний Монастырский погиб, его смерть признана несчастным случаем.