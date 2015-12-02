В зоопарке Копенгагена мужчина прыгнул в вольер к белому медведю

Издание сообщает, что сотрудники выстрелили в животное несколько раз резиновыми пулями, чтобы заставить его отойти. Когда хищник вернулся в свое убежище, они зашли в вольер и вызволили посетителя. Причина, по которой он решил проникнуть в клетку к медведю, пока не известна.

По словам менеджера парка Стеффена Стрейда (Steffen Straede), мужчина зашел в вольер по собственной воле и смог выбраться, отделавшись несколькими царапинами, сообщает Lenta.ru.

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Местные полицейские опубликовали в своем Twitter запись, где объяснили, что мужчина был психически нездоров. Они добавили, что медведь успел подойти к нему до того, как посетителя зоосада вытащили из клетки.

В ноябре 2015 года в зоопарке американского штата Небраска тигр покусалженщину, решившую пробраться к нему в клетку и приласкать. Когда американка зашла в вольер, хищник укусил ее за руку. Эйд была доставлена в больницу, где врачам удалось сохранить ей сильно пострадавшие пальцы.