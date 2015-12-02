Автоматчики в масках пришли проверять фабрику турецких ковров в Ростове-на-Дону

Об этом сообщила ТАСС директор завода по экономике Светлана Зимина.

"Нас все время проверяют, и мы относимся к этому с пониманием. Но это было неожиданно, с автоматами и масками на лицах. У нас преимущественно женский персонал, люди были напуганы. Все они предоставили удостоверения: были сотрудники ОБЭП, следователи СК и ФСБ", - сказала она.

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В ГУ МВД по Ростовской области и СК РФ по области сообщили, что информации по факту обысков на предприятии нет.

"Было у нас 9 иностранцев (граждан Турции - прим. ред.) со всеми разрешительными документами. Это специалисты по обучению персонала ткацкому производству. Их вчера забрали с паспортами и, насколько я знаю, принято решение о депортации", - уточнила Зимина. Она не смогла уточнить причины высылки специалистов.

Сейчас все производство остановилось, пояснила Зимина. "В результате проведения следственных мероприятий вчера были проверены компьютеры. Изъяли сервер, на котором "мозги" ткацкого производства. За счет этого ткацкое производство у нас встало", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что фабрика была построена на деньги турецкого инвестора компании "Меринос", которая сейчас является одним из акционеров. "Мы не состоим ни в каких холдингах, дочерних предприятий у нас нет. Мы российская организация, которая зарегистрирована в РФ и являемся одним из крупнейших налогоплательщиков Ростовской области. Это российское производство и весь персонал, почти 450 человек - российский. Турецкая компания "Меринос" является акционером, но не собственником нашей компании", - сказала собеседница агентства.