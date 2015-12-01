Живущие в России турки жалуются на травлю со стороны властей - СМИ

Об участившихся обращениях за помощью рассказал советник по прессе посольства Турции в России Орхан Галигиль, сообщает РБК.

По его словам, с начала обострения российско-турецких отношений с сотрудниками дипломатического представительства связались в общей сложности несколько десятков человек, которые пожаловались на давление со стороны российских властей. Точное число обратившихся в посольство Галигиль назвать не смог. Как подчеркнул представитель посольства, граждане Турции столкнулись с усиленным досмотром на границе, дополнительными проверками компаний и давлением по месту учебы. Некоторые были высланы из страны.

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Отмечается, что с проблемами столкнулись студенты сразу нескольких российских университетов в регионах, в частности в Воронежской области: у студентов попросили написать заявления, что они просят ректорат об отчислении.

Кроме этого, согласно сообщению, сотрудники управления ФСКН устроили рейд в студенческом общежитии Саратовского государственного университета (СГУ) и задержали 32 иностранных студента, в том числе 27 граждан Турции. Их заподозрили в употреблении наркотиков и отправили на медицинское освидетельствование.

Несколько граждан Турции на условиях анонимности рассказали, что к ним на работу приходили полицейские с проверкой.

Вместе с тем, по данным РБК, 27 ноября сотрудники ФМС устроили облаву на стройке в Москве, в районе станции метро «Добрынинская», и в Химках. В Пятигорске тогда же ФМС проверила промышленные цеха города. Аналогичные рейды прошли в Северной Осетии, Вологодской области и Республике Коми.

В ФМС не прокомментировали ситуацию.

Собеседник в дипломатических кругах сообщил о 70 обращениях проживающих в России турок в свое посольство за помощью за последнюю неделю.