Крушение А321: родным не выдают тела жертв

12:45, 02 декабря 2015
Мир
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Родственники жертв крушения российского самолета А321 в Египте намерены обратиться в Следственный комитет с просьбой объяснить, почему им все еще не выдали тела погибших для погребения.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС заявление адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы части родственников жертв крушения А321.

«Сейчас будет обращение в СК по поводу выдачи тел, потому что не очень понятно, с чем это связано. Есть мнение, что проводится ДНК-экспертиза, но она проводится быстро. Если нужны материалы для ее проведения, то должны родственников вызывать, а их не вызывает никто, это бездействие непонятно», - сказал Трунов.

Адвокат уточнил, что ему известно о 30 таких случаях, но их может быть больше.

«Если есть объективные основания пока не выдавать тела, они должны быть понятны родственникам. Но если тело опознано, то это называется «бардак», - добавил он.

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В свою очередь спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что задержки в выдаче тел жертв крушения А321 в Египте для похорон, о которых сообщают родственники погибших, связаны с проведением экспертиз и опознанием тел.

«Мы знаем эту ситуацию и не снимаем ее с контроля. Идет экспертиза, идет заключительный этап этих экспертиз. Где необходимо сделать какие-то процессуальные действия после экспертиз, они делаются», - сказал Макаров.

Он уточнил, что эксперты делают все возможное, чтобы получить 100% результат.

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Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября, совершая рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В ФСБ РФ подтвердили теракт на борту А321.

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