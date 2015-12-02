Крушение А321: родным не выдают тела жертв

Об этом сообщает ТАСС заявление адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы части родственников жертв крушения А321.

«Сейчас будет обращение в СК по поводу выдачи тел, потому что не очень понятно, с чем это связано. Есть мнение, что проводится ДНК-экспертиза, но она проводится быстро. Если нужны материалы для ее проведения, то должны родственников вызывать, а их не вызывает никто, это бездействие непонятно», - сказал Трунов.

Адвокат уточнил, что ему известно о 30 таких случаях, но их может быть больше.

«Если есть объективные основания пока не выдавать тела, они должны быть понятны родственникам. Но если тело опознано, то это называется «бардак», - добавил он.

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В свою очередь спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что задержки в выдаче тел жертв крушения А321 в Египте для похорон, о которых сообщают родственники погибших, связаны с проведением экспертиз и опознанием тел.

«Мы знаем эту ситуацию и не снимаем ее с контроля. Идет экспертиза, идет заключительный этап этих экспертиз. Где необходимо сделать какие-то процессуальные действия после экспертиз, они делаются», - сказал Макаров.

Он уточнил, что эксперты делают все возможное, чтобы получить 100% результат.

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Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября, совершая рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В ФСБ РФ подтвердили теракт на борту А321.