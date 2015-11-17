Путин пообещал не только продолжить, но и усилить удары в Сирии из-за крушения A321

Об этом сообщает "Газета.ru".

«Наша боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно», - заявил Путин, подчеркнув, что будет лично «проверять, как идет работа».

Читайте такжеРФ объявила награду за информацию об организаторах теракта на борту A321

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября, совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В ФСБ подтвердили теракт на борту А321.