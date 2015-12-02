Керри на этой неделе встретится с Климкиным и Лавровым - СМИ
Государственный секретарь США Джон Керри на этой неделе встретится с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщил журналистам представитель Госдепартамента на условиях анонимности, передает Радио Свобода.
По его словам, эти встречи, отдельные с каждым из собеседников, состоятся в течение заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая должна состояться в Белграде в Сербии 3-4 декабря.
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Позже один из представителей Госдепартамента Марк Тонер, говоря о встрече Керри с Лавровым, сообщил, что среди тем разговора могут быть Сирия и сирийское урегулирование, сбивание российского бомбардировщика над Турцией, а также положение в Украине и необходимость полностью выполнить минские договоренности.
Планы разговора Керри с Климкиным не уточняли.
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