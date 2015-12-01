Власти Турции заявили, что причиной взрыва у станции метро стала бомба

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до пяти человек. Ранее сообщалось об одном погибшем.

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Взрыв произошел в районе Байрампаша. Уточняется, что на месте происшествия были приняты меры безопасности, район оцеплен. Перекрыта пешеходная зона, а также остановлено движение автомобилей.