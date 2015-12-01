Мигрантам в Финляндии предложили работать бесплатно: собирать ягоды и убирать снег

По словам министра, просители убежища могли бы заняться сезонной работой, например, сбором ягод или уборкой снега. Работа была бы бесплатной, поскольку, по финскому законодательству, человек, не имеющий вида на жительство, не имеет права работать за зарплату, пишет yle.fi.

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Линдстрём на сегодняшней пресс-конференции заявил, что, по его мнению, важно, чтобы просители убежища в ожидании решения по своему делу занимались чем-то полезным, а не просто играли в футбол или настольные игры.

Министр также подчеркнул, что министерство не планирует создать какую-то отдельную систему для трудоустройства мигрантов.

В Финляндию приехало в этом году свыше 30 тысяч просителей убежища. Из них, по оценкам, около 30 % получат вид на жительство и станут пользоваться интеграционными услугами.