Ливан обменял бывшую жену лидера ИГ на своих солдат

Ливанские военнослужащие и полицейские были захвачены боевиками в августе 2014 года во время боев на границе Ливана с Сирией. По условиям обмена «Фронт ан-Нусра» также передаст Ливану тела двух погибших солдат. Об обмене удалось договориться при посредничестве Катара, передает Медуза по информации Аль-Джазира.

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Саджа Дулайми была арестована в Ливане в ноябре 2014 года по обвинению в связях с террористической организацией. После освобождения она собирается уехать в Турцию. Дулайми рассказала, что развелась с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади более шести лет назад.

Один из освобожденных солдат сказал: «Мы хотели бы поблагодарить „Фронт ан-Нусра“ за то, что нас отпустили. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто принимал участие в переговорах, которые привели к нашему освобождению» (англ. яз.).