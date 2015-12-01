У берегов Японии обнаружили лодки с десятками трупов - The Independent

В данный момент обнаружено всего 11 плавсредств, но их может оказаться больше.

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Об этом со ссылкой на местные власти сообщает The Independent.

По информации издания, лодки обнаружили в Японском море. В некоторых из них находилось до 20 человеческих тел, сообщают в береговой охране. Личности погибших пока не идентифицированы.

В местных СМИ высказывается версия, что лодки прибыли из Северной Кореи. Многие из них сильно повреждены. Отмечается, что на одном из суден обнаружили кусок ткани, возможно являющийся частью корейского флага, а на другом надпись – "Корейская народная армия".

Эксперты считают, что тела могут принадлежать северокорейским рыбакам. После нескольких неурожаев в этой стране могли начать более интенсивный рыбный промысел. Но лодки рыбаков часто плохо оборудованы, а на некоторых и вовсе не было радаров – они могли дрифтовать в море месяцами. Также обсуждается версия о том, что тела принадлежат беглецам от коммунистического режима.