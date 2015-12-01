Конфликт между Москвой и Анкарой набирает обороты: из Турции решили вернуть российских студентов
Российские студенты, которые учатся в Турции по обмену, будут возвращены в Россию.
Об этом сообщили в пресс-служба министерства образования РФ, передает Би-би-си.
В ведомстве уточнили, что студентов отправят домой в "максимально сжатые сроки".
По данным министерства, в Турции сейчас находится менее 100 российских студентов.
Накануне стало известно, что власти направили российским университетам письмо о необходимости прекратить сотрудничество с турецкими учебными заведениями. В нем также сообщалось об отмене уже запланированных поездок преподавателей и студентов в Турцию.
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По данным министерства образования РФ, сейчас в российских университетах обучаются более тысячи граждан Турции. Они смогут продолжить обучение, и никаких ограничений в отношении них предприниматься не будет.
"Мы дали указание всем вузам, чтобы максимально уберечь их от возможных провокаций, в принципе, они не исключены", - заявлял глава минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов.
Напомним, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.
Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.