Обама и Эрдоган обсудили пути решения конфликта между Турцией и Россией

Американский президент отметил, что в ходе встречи они обсудили, как Турция и Россия могут работать вместе, чтобы снизить напряженность и найти дипломатические пути для разрешения проблемы, передает Би-би-си.

В то же время Обама подчеркнул, что Вашингтон поддерживает право Турции на самозащиту.

"Соединенные Штаты поддерживают право Турции защищать себя и свое воздушное пространство", - сказал он.

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Обама также напомнил о необходимости сосредоточиться на борьбе с общим врагом - радикальной группировкой "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.