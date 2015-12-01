Фонд Сороса отверг обвинения властей России

Как говорится в сообщении фонда, учрежденные Соросом организации "в течение более четверти века способствовали укреплению института закона в России и защите гражданских прав", передает Би-би-си.

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"С 1987 года наш фонд оказал поддержку огромному числу людей и организаций в Российской Федерации, в том числе в области науки, образования и здравоохранения. Так, наш фонд профинансировал сеть интернет-центров в 33 университетах по всей стране, помог российским студентам и ученым путешествовать и учиться за рубежом, оказывал поддержку программам обучения в раннем детстве, и создал сеть центров современного искусства, которые действуют до сих пор", - говорится в заявлении организации.

Сам Джордж Сорос в заявлении назвал решение российской прокуратуры "временной аберрацией". "Чаяния российского народа, его надежды на лучшее будущее не могут быть подавлены. Такие попытки в конечном итоге не будут иметь успеха", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера генпрокуратура признала нежелательными на территории России иностранные некоммерческие организации фонд "Открытое общество" (Фонд Сороса) и фонд "Содействие".

Сообщается, что решение было принято в связи с обращением 8 июля Совета Федерации в МИД России, генеральную прокуратуру и министерство юстиции о проверке организаций, включенных в так называемый "патриотический стоп-лист".

Признание"нежелательной" грозит организации запретом на создание структурных подразделений на территории страны, на распространение информационных материалов, в том числе через СМИ, а также на осуществление в России собственных проектов.