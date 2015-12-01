Госдеп США: запрет фондов Сороса в РФ - шаг к дальнейшей изоляции российского народа

Об этом заявил представитель Госдепа США Марк Тонер, передает ZN.ua.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимися ограничениями в отношении гражданского общества в России. Произошедшее сегодня признание фонда "Открытое общество" и Института "Открытое общество" фонда "Содействия" так называемыми "нежелательными организациями" еще больше ограничит деятельность гражданского общества в России на благо российского народа. Это действие является еще одним примером возрастающего подавления российским правительством независимых голосов и сознательного шага к дальнейшей изоляции российского народа от остального мира", - говорится в сообщении.

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По его словам, "США по-прежнему обеспокоены растущими в России ограничениями в отношении независимых СМИ, гражданского общество, членов групп меньшинств, и тех, кто стремится, чтобы их голос услышали в правительстве".

"Россияне, как и другие народы, заслуживают открытого рынка идей, прозрачного и подотчетного правления, равенства всех перед законом и возможности реализовывать свои права, не опасаясь возмездия. Мы призываем правительство России выполнить свои международные обязательства по уважению свободы мнений, мирных собраний и объединений, а также верховенства закона", — добавил в своем заявлении Тонер.

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Ранее УНИАН сообщал, что в России запретили деятельность Фонда Сороса, основанного американским финансистом Джорджем Соросом, поскольку он якобы "представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства".

Это решение принято в связи с обращением Совета федерации Федерального собрания РФ к генпрокурору России, министру иностранных дел РФ и министру юстиции РФ о проверке организаций, включенных в так называемый патриотический "стоп-лист".

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Напомним, 8 июля Совет федерации РФ предложил включить в "патриотический стоп-лист" Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет, а также Крымскую полевую миссию по правам человека.

Кроме того, в "стоп-лист" вошли институт "Открытое общество" (Фонд Сороса), Национальный фонд демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт по международным вопросам, Фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд "Образование для демократии", Восточно-Европейский демократический центр. Всего в списке 12 организаций.

Закон о нежелательных организациях Госдума РФ приняла в середине мая. Согласно документу, власти при согласии с МИД России могут запрещать деятельность на территории России организаций, признанных "угрожающими основам конституционного строя и безопасности государства".