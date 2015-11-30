Устроил интернет-аукцион: голландского полицейского уволили за продажу вещей со сбитого MH17

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на NL Times.

По информации издания, мужчина выставил вещи, полученные путем злоупотребления служебным положением, на сайте объявлений Marktplaats.

После увольнения он был арестован.

Уточняется, что полицейский собирался продать спецодежду персонала спасателей, расследовавших крушение Boeing, а также «небольшой кусочек неизвестного материала».

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Полиция пока не может сказать, было ли что-то продано. Представители сайта Marktplaats назвали объявление «сомнительным и неэтичным», удалили его с сайта и выразили готовность к сотрудничеству со следствием.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой «Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

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По словам председателя Совбеза Нидерландов, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

Он констатировал, что трое членов экипажа в кабине погибли на месте.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

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Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.