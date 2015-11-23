МИД Нидерландов: Решение о создании международного трибунала по MH17 примут в ближайшее время

Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Берт Кундерс прогнозирует, что решение о создании международного трибунала по привлечению к ответственности виновных в сбитии самолета "Малайзийских авиалиний" MH17 будет принято в течение следующих нескольких недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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Министр напомнил, что совместная следственная группа в составе Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии работает над поиском правовых механизмов с целью привлечь к ответственности всех ответственных за сбитие самолета MH17.

Он отметил, что Российская Федерация на заседании Совета безопасности ООН ветировала создание соответствующего механизма.

"Мы сейчас вместе работаем в рамках совместной следственной группы и партнерами над поиском лучших средств, которыми могут быть национальное судебное обвинение или международный трибунал. Решение об этом будет принято, я думаю, в течение следующих нескольких недель", - заявил Кундерс.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой «Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

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По словам председателя Совбеза Нидерландов, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

Он констатировал, что трое членов экипажа в кабине погибли на месте.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.