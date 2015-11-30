Порошенко обсудил с премьером Австралии вопрос трибунала по МН17

Об этом шла речь во время их встречи в Париже, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, собеседники уделили особое внимание координации совместных усилий по реализации инициативы Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины относительно учреждения международного трибунала с целью привлечения к ответственности виновных в преступлениях, связанных с катастрофой самолета рейса MH17 Malaysia Airlines.

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"Украина и в дальнейшем будет способствовать продолжающемуся сейчас уголовному расследованию, а также сделает все от нее зависящее для наказания виновных в этой трагедии", – подчеркнул Порошенко.

Президент Украины поблагодарил Австралию за четкую и неизменную позицию по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленную в этой связи практическую помощь.

Собеседники договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества. Президент также пригласил премьер-министра Австралии посетить Украину с визитом.

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

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Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила право вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".