Обвиненный в сепаратизме карельский депутат отделался штрафом

Как передают "Ведомости", это решение 27 ноября огласил судья Эдуард Новоселов.

6 ноября этот же суд признал экстремистской видеозапись выступления депутата на митинге в Петрозаводске 20 мая.

Судья Ольга Ильичева постановила, что это материал экстремистского характера, подлежащий конфискации в месте обнаружения, и запретила его распространение на территории России.

Решение пока не вступило в силу, защита суоярвского депутата намерена его обжаловать.

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Гособвинение требовало приговорить Заваркина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также запретить ему в течение двух лет занимать выборные должности в органах власти.

Защита попросила суд оправдать его в связи с отсутствием состава преступления. С точки зрения защиты, в выступлении содержалось исключительно оценочное мнение подсудимого, высказанное им по поводу ситуации, сложившейся в республике. Также в нем "имеется отсылка на проведение референдума, предусмотренного Конституцией РФ". Следовательно, по мнению защиты, депутат не может нести ответственность за высказывание, соответствующее законодательству РФ.

Сам депутат в суде не раз говорил, что у него и мысли не было о призывах к сепаратизму и он "не хотел никого оскорбить, наболело". По его словам, после выступления на митинге неожиданно началось расселение из аварийного жилья, чего он долго добивался и писал письма в различные инстанции. "Ради такого я готов и пострадать", — заявил он.

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20 мая Заваркин выступал на митинге за отставку главы Карелии Александра Худилайнена. Как установила прокуратура, депутат с трибуны при помощи устройства звукоусиления произнес фразы: "Так что мы, наверное, если нас не слышит Российская Федерация, проведем референдум, думаю. Не нужна Карелия России - давайте отсоединимся, это самое верное будет". На митинге, по данным полиции, было около 700 человек.

Уголовное дело против Заваркина было возбуждено по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России).

13 июля была проведена лингвистическая экспертиза заявления. Эксперт счел, что в нем есть "высказывание побудительного характера, призывающее к отсоединению Республики Карелии от Российской Федерации, выраженное в некатегоричной форме предложения".