В Карелии критиковавшего местную власть депутата судят за сепаратизм

Заваркин обвиняется в публичных призывах к сепаратизму по ч. 1 ст. 280.1 УК России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостностиРоссийской Федерации). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, пишет Gazeta.ru.

Пункт ст. 280, по которому обвиняют депутата Заваркина, появился в УК России два года назад с подачи депутатов от фракции КПРФ, которые заявили, что в действующем УК защите территориальной целостности не уделено должного внимания.

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Эксперты, поддерживающие политику власти, тогда отмечали, что эти предложения получили горячее одобрение в Кремле. О необходимости жестко бороться с проявлениями сепаратизма несколько раз говорил в своих выступлениях и президент России Владимир Путин.

Призывы к сепаратизму местные правоохранительные органы нашли в выступлении Заваркина на митинге в Петрозаводске.

Участники акции требовали отставки губернатора Александра Худилайнена.

В своей достаточно эмоциональной речи Заваркин негативно отозвался о деятельности губернатора: «Приезжал к нам господин Худилайнен не так давно в гости. Очень много рассказывал сказок: все хорошо, все весело. В особенности рассказывал, как он с Путиным встречался. Так вот, Владимир Владимирович, я вам предлагаю: посмотрите, что в Карелии делается. Лес вырубается на корню, все вывозится в Ленинград, Москву, налоги не платятся. Что останется нашим детям здесь — ничего».

В конце своей речи депутат предположил, что граждане, «если их не услышит Российская Федерация», могут провести референдум.

После выступления Заваркин сошел со сцены под аплодисменты и песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен». Однако вместо перемен он дождался возбуждения уголовного дела по обвинению в сепаратизме.

Согласно заключению эксперта, приглашенного местным управлением ФСБ, в речи Заваркина были «выявлены высказывания побудительного характера, призывающие к отсоединению Карелии от Российской Федерации, выраженные в некатегоричной форме предложения».

Адвокат Заваркина Дмитрий Динзе рассказал, что на первом судебном заседании по делу своего подзащитного у него возникло ощущение, что судье Эдуарду Новоселову, который рассматривает дело, «уже все понятно». «Процесс запущен с места в карьер», — говорит Динзе. Следующее заседание суда намечено на 9 ноября, на нем защитник депутата собирается ходатайствовать о проведении дополнительной лингвистической экспертизы.

Заваркин утверждает, что стал депутатом, чтобы отстаивать интересы земляков. «Я простой мужик, но далеко оставил своих оппонентов», — говорит он.

Адвокат депутата говорит, что в деле имеется политическая подоплека, так как в речи депутата «звучали, мягко, говоря, нелестные высказывания в адрес губернатора».

В администрации Карелии судебный процесс над депутатом Заваркиным не комментируют. Источник, близкий к администрации области, говорит, что «Худилайнен здесь ни при чем. Уголовное дело возбудили правоохранительные органы по результатам проверки, а оппозиция крутит тему про расправу над инакомыслием».

По мнению заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина, местные власти Карелии решили использовать в своих целях высказывания Заваркина.

«Представителей оппозиции часто обвиняют в том, что они иностранные агенты, но система доказательств основана на предположениях или фактах, притянутых за уши, а тут сам человек высказывается о сепаратизме, хотя и на эмоциях. Для властей — это доказательство, что те, кто находится в оппозиции к Худилайнену, хотят увести Карелию в Финляндию», — объясняет логику политолог.

В частности, в марте 2015 года глава Совбеза Николай Патрушев заявил, что в Карелии активизировались «финские националисты», которые «маскируются» под правозащитные структуры.

Сам Заваркин говорит, что несколько раз писал Путину, а также местным силовикам о коррупции и злоупотреблениях в крае. На его странице в социальной сети выложен целый фильм, где он рассказывает о бедственном положении региона.

«Я писал Путину, писал в Совбез, писал Матвиенко. Комиссии приезжают, но ничего не делается», — сетует он. Депутат уверяет, что он и не помышлял о сепаратизме и считает себя патриотом России, а его обращение о референдуме было просто «криком души». «Мне за державу обидно», — говорит Заваркин.