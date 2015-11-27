"Парижские" террористы заказали оружие по интернету из Германии - Bild

Об этом пишет Дождь со ссылкой на немецкое издание Bild.

Основываясь на данных расследования в Германии, газета пишет, что за неделю до нападений террористы заказали четыре автомата у 34-летнего продавца по имени Саша В. из федеральной земли Баден-Вюртемберг.

По данным Bild, речь идет о двух копиях автомата Калашникова китайского производства и двух автоматов "Застава М70" югославского производства, которые также являются клонами АКМ. Отмечается, что именно из этого оружия якобы велась стрельба по людям на улицах в Париже и в концертном зале Bataclan.

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Согласно сообщению, Саша В. был задержан на прошлой неделе; при обыске были изъяты 16 единиц оружия. Предполагается, что он продавал самостоятельно модифицированные автоматы через сеть защищенных соединений «даркнет».