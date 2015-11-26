Столтенберг выступил за срочный пересмотр правил безопасности после инцидента с Су-24
Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал уверенность в том, что необходимо срочно изменить правила европейской безопасности.
"Необходимо модернизировать правила для того, чтобы они отражали актуальную действительность. Необходимо без оповещения проводить инспекции маневров, о которых не было заявлено заранее. Необходимо снизить критерии для оповещения о подобных учениях. Необходимо предпринять меры, которые сделают военную деятельность в Европе более прозрачной", - говорится в его статье в испанской газете El Pais.
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Кроме того, по мнению генсека НАТО, более современные критерии прозрачности должны быть общими для всех и согласованными на базе ОБСЕ, цитирует Росбалт.
Также, отмечает Столтенберг, без новых правил риск просчетов и инцидентов, которые могут привести к конфронтации, будет с каждым разом усиливаться.