Столтенберг выступил за срочный пересмотр правил безопасности после инцидента с Су-24

"Необходимо модернизировать правила для того, чтобы они отражали актуальную действительность. Необходимо без оповещения проводить инспекции маневров, о которых не было заявлено заранее. Необходимо снизить критерии для оповещения о подобных учениях. Необходимо предпринять меры, которые сделают военную деятельность в Европе более прозрачной", - говорится в его статье в испанской газете El Pais.

Читайте такжеГенсек НАТО: Для разрешения ситуации вокруг сбитого Су-24 важны дипломатия и деэскалация

Кроме того, по мнению генсека НАТО, более современные критерии прозрачности должны быть общими для всех и согласованными на базе ОБСЕ, цитирует Росбалт.

Также, отмечает Столтенберг, без новых правил риск просчетов и инцидентов, которые могут привести к конфронтации, будет с каждым разом усиливаться.