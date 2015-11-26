У граждан Турции начали возникать проблемы при въезде в Россию

По данным посольства, уже около 30 турецких граждан были отправлены обратно в Турцию. При этом официальных уведомлений от российской стороны об изменении порядка въезда на территорию России не поступало, сообщил представитель пресс-отдела турецкого посольства РБК. Идет ли речь об аннулировании виз или о какой-то иной процедуре, собеседник не уточнил.

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Турецкие граждане также сообщают о более тщательном досмотре, добавил турецкий дипломатический источник издания.

Как сообщает издание, о том, что у турецких граждан начались проблемы при въезде в Россию, сегодня рассказал владелец крупной российской обувной сети, размещающей заказы на турецких фабриках. По его словам, его партнеры отказались от встречи в Москве и предложили встретиться в Европе, так как боятся проблем при въезде.

В отношении работы с Турцией по всем ведомствам и службам есть неофициальное распоряжение о некотором роде "итальянской забастовки", рассказал РБК источник в правительстве: речь идет о максимально четких проверках и требованиях соблюдения абсолютно всех правил и всех документов.

Напомним, в настоящее время граждане Турции имеют право въехать в Россию без визы сроком на 30 дней. Для более длительного пребывания, а также учебы или работы требуется получение российской визы. Сейчас на территории РФ находится больше 86 тыс. граждан Турции, сообщил глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.

Россия заявила, что самолет, упавший в сирийском районе Байырбуджак, расположенном напротив района Яйладагы турецкой провинции Хатай, принадлежит ей, а НАТО подтвердил данные, предоставленные Турцией по поводу нарушившего ее воздушное пространство самолета.