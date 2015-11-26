В России будут усиленно проверять продовольствие из Турции

Об этом УНИАН сообщили в Минсельхозе РФ со ссылкой на главу ведомства Александра Ткачева.

«В последнее время к нам поступают обращения потребителей и отраслевых союзов по вопросу безопасности сельхозпродукции и продовольствия, поставляемых в Россию из Турции. Минсельхоз России проанализировал ситуацию, и я проинформировал правительство Российской Федерации о том, что, к сожалению, в среднем 15% турецкой сельхозпродукции не соответствует российским нормам», - сказал Ткачев.

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Он заявил, что с начала 2015 года зарегистрировано порядка 40 случаев выявления остатков запрещенных и вредных веществ в турецкой продукции животного происхождения.

«В настоящее время режим усиленного лабораторного контроля действует в отношении двух турецких предприятий, на 6 предприятиях введен режим временных ограничений», - сказал министр.

По его словам, в плодоовощной продукции также обнаружено существенное превышение максимально допустимых уровней содержания пестицидов, нитратов и нитритов.

«Учитывая неоднократные нарушения турецкими производителями российских норм, правительство Российской Федерации поручило Россельхознадзору поставить на усиленный контроль поставки сельхозпродукции и продовольствия из Турции, а также организовать дополнительные проверки на границе и в местах производства непосредственно в Турецкой Республике», - сказал Ткачев.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в этом случае страна имеет право защищаться.

В то же время президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «ударом в спину». В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.