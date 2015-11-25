Лавров обвинил Турцию в преднамеренном уничтожении Су-24: это была "очевидная засада"

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Турцию в том, что Су-24 был уничтожен спланированно.

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Слова российского министра цитирует "Коммерсантъ".

"У нас достаточный массив информации о том, что это был преднамеренный и спланированный акт. Наши некоторые партнеры, которые вчера с нами связывались, сказали, что это была очевидная засада: ждали, следили, искали предлога", - утверждает Сергей Лавров.

"Я поинтересовался, не означает ли такое внимание Турции к этому району, включая постоянные предложения о том, чтобы создать буферную зону на этой территории, стремление оградить эту инфраструктуру и не допустить ее уничтожения. На этот вопрос я тоже не получил ответа", - заявляет министр.

Глава российского МИД также заподозрил власти Турции в якобы "пособничестве нелегальной экономической деятельности "Исламского государства": "В свете вчерашнего случая с нападением турецких ВВС на российский самолет по-новому предстает ситуация с нелегальной торговлей нефтью, вообще с нелегальной нефтяной индустрией, которую игиловцы создали на своей территории".

Он утверждает, что российский бомбардировщик был сбит "после того, как по нефтяным приискам (ИГ – ред.) стали наноситься прицельные и весьма эффективные удары нашей авиацией".

Напомним, ранее турецкие военные выпустили заявление, согласно которому перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще 6 октября предупредил Россию о потере дружеских отношений между странами из-за ситуации с Сирией. По его словам, Турция не будет молчаливым наблюдателем того, как Россия нарушает ее воздушное пространство.

В связи с такими действиями РФ также созывалось экстренное заседание НАТО. Тогда генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что не верит в случайность этих действий.