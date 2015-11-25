Тунис перекрывает границу с Ливией и ужесточает меры безопасности после теракта

В Тунисе усилят контроль на границе после теракта 24 ноября.

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Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности, передает "ТАСС".

"Граница с Ливией будет закрыта на две недели, начиная с полуночи (четверга), одновременно будут усилены меры по обеспечению безопасности морских границ, а также аэропортов", - сказано в коммюнике канцелярии президента.

Как сообщалось, вечером 24 ноября в центре столицы Туниса мощный взрыв унес жизни 12 человек, еще 17 были ранены. Причиной взрыва автобуса считают террориста-смертника, в рюкзаке которого было ориентировочно 10 килограмм взрывчатки. В стране объявлено чрезвычайное положение.